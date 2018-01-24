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Пятеро пострадавших из-за стрельбы в американской школа остаются в критическом состоянии

24 Января 2018 в 10:48
Пятеро пострадавших из-за стрельбы в американской школа остаются в критическом состоянии

Пять учеников, пострадавших в результате стрельбы в средней школе в штате Кентукки, находятся в критическом состоянии. Известно о двух погибших и 19 пострадавших. 15-летнему студенту, который устроил нападение, будет предъявлено обвинение в убийстве и множественных покушениях на убийства». Это первая стрельба в США с человеческими жертвами в нынешнем году, сообщает РЕН ТВ.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президента Дональда Трампа проинформировали о трагедии в Кентукки. Сандерс передала соболезнования главы государства пострадавшим и благодарность сотрудникам правоохранительных органов, пишет RT.

Пока что остаётся неизвестным, почему школьник устроил стрельбу, сообщает «Свободная Пресса».

Напомним, инциденты в школах происходят и в России. Так в середине января в пермской школе подростки устроили нападение с ножом, а в бурятском учебном заведении учащийся напал на семиклассников и учительницу с топором.

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