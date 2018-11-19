Пятеро ленинградских рабочих завода Ford объявили забастовку

Рабочие автозавода Ford, расположенного во Всеволожске Ленинградской области, 19 ноября начали забастовку. В настоящее время в ней участвуют пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя профсоюзной организации завода Артема Яшенкова.

Протест произошёл из-за того, что руководство завода лишило квалифицированных работников надбавки в размере 7 тысяч рублей, отменило защиту при потере здоровья на производстве, ввело четырехдневную рабочую неделю и намерено остановить производство в декабре, уточняет агентство.

Между тем в компании Ford Sollers журналистам заявили, что завод работает в штатном режиме, с профсоюзом идет диалог, пишет сайт «Свободная пресса».

Ранее НСН сообщила, что Россия может ввести дополнительные пошлины на автомобили из США. Таким мерам подвергнутся только легковые транспортные средства. Мера будет приниматься из-за введения Вашингтоном пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%).

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что подобные меры выглядят нелепо, так как из США в Россию ввозится крайне малое количество автомобилей.

«Ввоз автомобилей из США составляет немногим более 5 тысяч штук в год. На фоне слабого прошлогоднего рынка в 1,5 миллиона, 5 тысяч – это ничто. У нас из Америки напрямую ввозятся только автомобили марки Jeep, Chevrolet и Cadillac. Это дорогие люксовые автомобили. Спрос на такие машины не очень велик. Поэтому никакого ущерба американскому автопрому мы не нанесём, только расстроим немногочисленных поклонников американских автомобилей в нашей стране. Это никак не повлияет ни на российскую, ни на американскую экономику. Это чисто показательный жест», - заверил Моржаретто.