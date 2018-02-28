Пятая часть сообщений о нарушениях на выборах оказались фэйком

Сегодня, 28 февраля, «Национальный общественный мониторинг» подвел первые итоги долгосрочного наблюдения в ходе президентских выборов: из более чем 500 сообщений о возможных нарушениях около 100 оказались фэйком. По сообщению пресс-службы организации, все они агрегированы с «Карты нарушений» движения «Голос».

«НОМ» предложил всем общественным наблюдателям объединиться под общей целью – содействие в реализации избирательных прав граждан, и подписать «Декларацию о принципах и стандартах наблюдения на выборах».

Представители организации обратили внимание журналистов на отличительные особенности портала NOM24.ru.

«В день голосования на портале заработает так называемый «народный избирком» - это система параллельного получения данных о явке избирателей и итогах голосования на основе протоколов, полученных в режиме реального времени», - отметила Федеральный координатор НОМ Алена Булгакова.