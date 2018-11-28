В Москве эвакуируют пять торговых центров

Посетителей и персонал пяти больших торговых центров Москве эвакуируют из-за анонимного звонка с сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы. По словам источника, эвакуация проводится в том числе из ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов, «Горбушкина двора» в Багратионовском проезде и ТЦ «Вива» на улице Поляны.

Между тем, по данным интернет-канала mash, звонки об угрозе взрыва поступили в семь ТЦ.

Спецслужбы проверяют все помещения торговых центров.