Пять тоннелей метро начнут строить в Москве до конца года

В Москве до конца года начнется строительство пяти тоннелей для развития столичного метрополитена, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«До конца 2018 года мы планируем запустить пять тоннелепроходческих щитов. Четыре щита начнут строить участки тоннелей на Большой кольцевой линии метро, и еще одна - на Кожуховской», - отметил заместитель мэра.

Так, в ближайшие месяцы начнется строительство тоннелей БКЛ от станции «Калужская» до «Улицы Новаторов», от «Аминьевского шоссе» до тупика в сторону «Давыдково», от станции «Хорошёвская» до станции «Улица Народного ополчения» - правый и левый тоннели.

Кроме того, по словам Хуснуллина, запланирован старт щита для строительства ветки в сторону депо «Нижегородская», которое будет обслуживать Кожуховскую линию метрополитена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт щиту для проходки правого перегонного тоннеля, длиной более 1800 метров, от станции «Мнёвники» до «Улицы Народного ополчения» на западном участке Большой кольцевой линии московского метрополитена.