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Пять рабочих пострадали при обрушении завода на Сахалине

19 Августа 2018 в 14:22
Пять рабочих пострадали при обрушении завода на Сахалине

На Сахалине обрушилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода. ЧП произошло в тот момент, когда в здании работали люди.

Как сообщил журналистам руководитель ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин, под завалами оказались шесть человек. Один из рабочих погиб, еще пятеро получили травмы и были доставлены в больницу.

Под завалами могут находиться еще двое рабочих. На месте ЧП работают спасатели МЧС.

"Обрушилась крыша котельной старого недействующего японского бумажного завода на Сахалине. Там работало десять человек - мигрантов, они что-то разбирали. Двое человек не пострадали, один человек погиб. Трое получили тяжелые травмы, двое - легкие. Еще двоих людей ищут под завалами", - сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что у всех пострадавших врачи констатировали переломы конечностей и черепно-мозговые травмы.

Глава Поронайского городского округа Александр Радомский сообщил, что существует риск дальнейшего обрушения конструкций заводского здания, пишет RT.

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