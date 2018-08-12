Пять государств поделили Каспийское море

В Казахстане подписана Конвенция по правовому статусу Каспия. Подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и иранский лидер Хасан Роухани.

Документ лидеры стран Каспийского побережья уже назвали историческим. Работа над ним велось 22 года. Конвенция предполагает, что поверхность Каспийского моря останется в общем пользовании пятерки стран, а дно и недра его будут поделены в соответствии с нормами международного права.

Также Конвенция запрещает нахождение в водах Каспия вооруженных сил нерегиональных государств, пишет Газета.ру

Пять прикаспийских государств называются ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.



