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Пять государств поделили Каспийское море

12 Августа 2018 в 13:50
Пять государств поделили Каспийское море

В Казахстане подписана Конвенция по правовому статусу Каспия. Подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и иранский лидер Хасан Роухани.

Документ лидеры стран Каспийского побережья уже назвали историческим. Работа над ним велось 22 года. Конвенция предполагает, что поверхность Каспийского моря останется в общем пользовании пятерки стран, а дно и недра его будут поделены в соответствии с нормами международного права.

Также Конвенция запрещает нахождение в водах Каспия вооруженных сил нерегиональных государств, пишет Газета.ру

Пять прикаспийских государств называются ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

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