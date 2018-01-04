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Пять домов могли сгореть из-за пожара на складе под Новосибирском

4 Января 2018 в 15:07
Пять домов могли сгореть из-за пожара на складе под Новосибирском

Пожар на обувном складе в Новосибирской области, жертвами которого стали десять рабочих, представлял серьезную угрозу частному сектору. Об этом рассказал журналистам представитель МЧС РФ.

Он отметил, что пожарным удалось предотвратить перекидывания огня на пять жилых домов, расположенных в непосредственной близости от загоревшегося ангара.

«Проводятся работы по проливке и разбору конструкций. К ликвидации пожара привлечены более 90 человек и 29 единиц техники», - сообщили в МЧС.

На месте также работает передвижная лаборатория. Превышения предельно допустимых веществ в окружающем воздухе не зафиксировано.

Ранее Газета.ру сообщала, что при пожаре на обувном складе под Новосибирском погибли 10 работников фабрики, которые пытались потушить огонь своими силами. По некоторым данным, все они были гражданами Китая.

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