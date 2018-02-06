Пьяный водитель, спровоцировавший массовое ДТП, задержан в Москве

Сотрудники ДПС задержали 30-летнего москвича, по вине которого на ул. Кашенкин Луг в районе Марфино произошла автоавария с участием пяти машин, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«По внешним признакам водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, на просьбу сотрудников полиции пройти медосвидетельствование он ответил отказом», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении.

В результате происшествия водители других машин не пострадали.