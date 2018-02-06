Среда
07 февраля
USD 57.22
EUR 70.93
Горячие новости

Пьяный водитель, спровоцировавший массовое ДТП, задержан в Москве

6 Февраля 2018 в 20:45
Пьяный водитель, спровоцировавший массовое ДТП, задержан в Москве

Сотрудники ДПС задержали 30-летнего москвича, по вине которого на ул. Кашенкин Луг в районе Марфино произошла автоавария с участием пяти машин, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«По внешним признакам водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, на просьбу сотрудников полиции пройти медосвидетельствование он ответил отказом», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении.

В результате происшествия водители других машин не пострадали.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.