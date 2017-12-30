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Пьяный водитель на Ford Focus врезался в толпу людей под Волгоградом

30 Декабря 2017 в 17:03
Пьяный водитель на Ford Focus врезался в толпу людей под Волгоградом

В Волгоградской области Ford Focus врезался в толпу людей, в результате чего один человек скончался на месте, еще трое с травмами попали в больницу.

Как сообщает РИА Новости, виновником аварии стал 34-летний местный житель, который находился за рулем Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения. Около двух часов ночь на ул. Чапаева в городе Котово Волгоградской области автомобиль вылетел на тротуар и врезался в людей, которые выходили из кафе.

В результате 26-летняя местная жительница погибли на месте от полученных травм. Еще трое – двое мужчин и женщина, - были госпитализированы.  

Водитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, пишет RT.

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