Пьяный водитель на Ford Focus врезался в толпу людей под Волгоградом

В Волгоградской области Ford Focus врезался в толпу людей, в результате чего один человек скончался на месте, еще трое с травмами попали в больницу.

Как сообщает РИА Новости, виновником аварии стал 34-летний местный житель, который находился за рулем Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения. Около двух часов ночь на ул. Чапаева в городе Котово Волгоградской области автомобиль вылетел на тротуар и врезался в людей, которые выходили из кафе.

В результате 26-летняя местная жительница погибли на месте от полученных травм. Еще трое – двое мужчин и женщина, - были госпитализированы.

Водитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, пишет RT.