Пьяный студент упал на рельсы на станции метро «Таганская»

Очередной инцидент с пассажиром произошел в пятницу, 2 февраля, на «фиолетовой» ветке московского метро. На станции «Таганская» молодой человек упал на рельсы. Мужчина не получил травм, ему помогли подняться на платформу сотрудники полиции, сообщает РЕН ТВ.



Как выяснилось, на рельсы в подземке упал студент, который находился в нетрезвом состоянии. Решается вопрос о привлечении молодого человека к административной ответственности за нахождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД по московском метро.

Напомним, накануне трагический инцидент с пассажиром произошел на станции «Пушкинская». Женщина получила травму головы, находясь за границей края платформы, и скончалась. Следствие проверяет обстоятельства инцидента, пишет Газета.ру.