Пятница
02 февраля
USD 56.26
EUR 69.79
Горячие новости

Пьяный студент упал на рельсы на станции метро «Таганская»

2 Февраля 2018 в 10:43
Пьяный студент упал на рельсы на станции метро «Таганская»

Очередной инцидент с пассажиром произошел в пятницу, 2 февраля, на «фиолетовой» ветке московского метро. На станции «Таганская» молодой человек упал на рельсы. Мужчина не получил травм, ему помогли подняться на платформу сотрудники полиции, сообщает РЕН ТВ.

Как выяснилось, на рельсы в подземке упал студент, который находился в нетрезвом состоянии. Решается вопрос о привлечении молодого человека к административной ответственности за нахождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД по московском метро.

Напомним, накануне трагический инцидент с пассажиром произошел на станции «Пушкинская». Женщина получила травму головы, находясь за границей края платформы, и скончалась. Следствие проверяет обстоятельства инцидента, пишет Газета.ру.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.