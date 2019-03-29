Пьяного Порошенко стошнило в унитаз. Видео

Видео с пьяным сыном президента Украины Петра Порошенко опубликовано в интернете. Как отмечает «ФедералПресс» , запись сделана на вечеринке «золотой» молодёжи в квартире знакомых 18-летнего Михаила Порошенко.

На кадрах видно, как сын президента лежит под письменным столом, откуда его пытаются вытащить знакомые, однако он с трудом передвигается и падает на кровать. Затем камера зафиксировала, как Порошенко-младшего на коленях стошнило в унитаз.





Украинские эксперты завили, что этот ролик может негативно сказаться на предвыборной кампании Порошенко, пишут «Дни.ру» , поскольку получается, что президент не занимается воспитанием своего младшего сына.

О злоупотреблении алкоголем самого Петра Порошенко на Украине говорят уже не первый год. Подтверждением слухам служат несколько видео, на которых зафиксировано странное поведение нынешнего главы киевского режима.