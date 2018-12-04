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Пьяного Панина сняли с самолета за дебош

4 Декабря 2018 в 13:37
Пьяного Панина сняли с самолета за дебош

Скандально известный актер Алексей Панин попал в новую передрягу. На этоот раз его задержали в аэропорту «Внуково» за пьяный дебош. Произошло это в минувшую субботу на рейсе авиакомпании «Победа», который прилетел из Стамбула, сообщает РИА Новости.

Панин рассказал, как чуть не стал бандитом

Перед приземлением Панин два раза покурил в туалетной комнате, несмотря на предупреждение бортпроводников. После этого он начал кричать на весь салон о том, как его бывшая жена-стюардесса научила закрывать детектор дыма салфеткой. Кроме того, актёр матерился и оскорблял бортпроводников.

По словам очевидцев, Панин постоянно повторял, что он «звезда», поэтому ничего не боится, распивал спиртное и требовал принести ему ручку для автографов. Причём актёр признал, что неправ и просил, чтобы его забрала полиция.

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