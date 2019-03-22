Пятница
22 марта
USD 63.74
EUR 72.79
Горячие новости

«Пьяного киллера» задержали в Подмосковье

22 Марта 2019 в 11:25
«Пьяного киллера» задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции в подмосковного города Ступино задержали «пьяного киллера». Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», местные жители сообщили стражам порядка, что мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, разгуливает по улицам с пистолетом и направляет пистолет на прохожих.

Отмечается, что правоохранители задержали нарушителя порядка и доставил его в отделение полиции. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее НСН сообщала, что столичные полицейские задержали мужчину, который в ходе дорожного конфликта, произошедшего на улице Краснодарская, угрожал водителю автомобиля «скорой помощи» пневматическим пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. 

Также стало известно, что мужчина, управлявший автомобилем «Hyundai», находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.