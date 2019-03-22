«Пьяного киллера» задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции в подмосковного города Ступино задержали «пьяного киллера». Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», местные жители сообщили стражам порядка, что мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, разгуливает по улицам с пистолетом и направляет пистолет на прохожих.

Отмечается, что правоохранители задержали нарушителя порядка и доставил его в отделение полиции. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее НСН сообщала, что столичные полицейские задержали мужчину, который в ходе дорожного конфликта, произошедшего на улице Краснодарская, угрожал водителю автомобиля «скорой помощи» пневматическим пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Также стало известно, что мужчина, управлявший автомобилем «Hyundai», находился в состоянии алкогольного опьянения.