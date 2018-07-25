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Пьяная москвичка напала на стражей порядка

25 Июля 2018 в 21:18
Пьяная москвичка напала на стражей порядка

42-летнюю москвичку в состоянии алкогольного опьянения задержали за нападение на двух сотрудников полиции, прибывших к ней домой по ее вызову, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Она сообщила, что в ее квартире в Стремянном пер., д. 16/18 хулиганит сожитель.

После прибытия полицейских, она нанесла удар в шею младшему лейтенанту полиции и оторвала погон сержанту полиции.

В отношении москвички возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Женщина находится под подпиской о невыезде.

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