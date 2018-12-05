Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

Путину представлены меры усиления контроля за оружием

5 Декабря 2018 в 13:46
Путину представлены меры усиления контроля за оружием

Росгвардия и Федеральная служба безопасности представили президенту РФ Владимиру Путину перечень мер по улучшению контроля за оборотом оружия. Об этом объявил глава Росгвардии Виктор Золотов. Он подчеркнул, что это стало реакцией на массовую бойню в керченском колледже, которую устроил в октябре местный студент, отмечает RT. При этом Золотов не стал раскрывать суть предложенных мер.

17 октября учащийся четвертого курса Владислав Росляков открыл огонь из ружья в политехническом колледже Керчи и активировал самодельное взрывное устройство. Погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Нападавший свёл счёты с жизнью.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.