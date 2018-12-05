Путину представлены меры усиления контроля за оружием

Росгвардия и Федеральная служба безопасности представили президенту РФ Владимиру Путину перечень мер по улучшению контроля за оборотом оружия. Об этом объявил глава Росгвардии Виктор Золотов. Он подчеркнул, что это стало реакцией на массовую бойню в керченском колледже, которую устроил в октябре местный студент, отмечает RT . При этом Золотов не стал раскрывать суть предложенных мер.

17 октября учащийся четвертого курса Владислав Росляков открыл огонь из ружья в политехническом колледже Керчи и активировал самодельное взрывное устройство. Погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Нападавший свёл счёты с жизнью.