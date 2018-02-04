Путину передали список бизнесменов, желающих вернуться из Британии в Россию

Президент РФ Владимир Путин получил список с фамилиями российских бизнесменов, которые находятся в Великобритании и хотят вернуться в Россию. Бумагу главе государства передал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Титов отметил, что в списке больше десяти имен и он еще сформирован не до конца, пишет РИА Новости.

«Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен», — уточнил Титов.



Бизнес-омбудсмен добавил, что многие предприниматели скрываются в Британии от российского правосудия, по их делам еще идут разбирательства. Некоторые делопроизводства можно подвергнуть пересмотру. Для этого и был составлен список, пояснил Титов.