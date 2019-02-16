Путину доложили подробности дела основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

Президент России Владимир Путин проинформирован о деле основателя компании Baring Vostok Майкла Калви. Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

По делу о хищении двух с половиной миллиардов рублей банка «Восточный» вместе с членом Совета директоров банка Майклом Калви, который является гражданином США, задержаны еще пять человек. В их числе два партнера компании и директор по инвестициям. Решение было принято Басманным судом Москвы.

Задержание Калви продлено на 72 часа. По заявлению основателя компании Baring Vostok, он считает причиной своего задержания корпоративный конфликт с другим совладельцем банка «Восточный».

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что усредненные цифры взяток имеют значение для сотрудников правоохранительных органов, но не отражают реального положения дел с коррупцией в стране. Напомним, по данным Генеральной прокуратуры РФ, средняя сумма взятки в стране в 2018 году составила 610 тысяч рублей. В общей сложности правоохранительные органы выявили 1,8 миллиарда рублей незаконных подношений.

