«Путинский запас». Золотовалютные резервы России бьют рекорды

Золотовалютные резервы Российской Федерации превысили ее внешний долг. В первом квартале текущего года они достигли 487,1 миллиарда долларов. США При этом, как отмечает РИА ФАН , государственный долг страны за 2018 год сократился с 55,63 до 44,08 миллиарда долларов. Таким образом, золотовалютные резервы превосходят на сегодня долг российского государства в 11 с лишним раз.

Корпоративный долг в 2018 году сократился с 473,48 до 409,62 миллиарда долларов, однако показатель ЗВР учитывает только государственную составляющую, без учета корпоративных и офшорных активов за границей. Последние, даже по самой консервативной оценке, превышают 2 триллиона долларов.

По оценке РИА ФАН, можно говорить о так называемом «путинском запасе», который необходим при тех условиях, в которых существует Россия – непростой климат и геополитические риски. При этом Запад традиционно недооценивает возможности нашей страны, делает вывод издание.