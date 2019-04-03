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«Путинский запас». Золотовалютные резервы России бьют рекорды

3 Апреля 2019 в 20:03
«Путинский запас». Золотовалютные резервы России бьют рекорды

Золотовалютные резервы Российской Федерации превысили ее внешний долг. В первом квартале текущего года они достигли 487,1 миллиарда долларов. США При этом, как отмечает РИА ФАН, государственный долг страны за 2018 год сократился с 55,63 до 44,08 миллиарда долларов. Таким образом, золотовалютные резервы превосходят на сегодня долг российского государства в 11 с лишним раз.

Корпоративный долг в 2018 году сократился с 473,48 до 409,62 миллиарда долларов, однако показатель ЗВР учитывает только государственную составляющую, без учета корпоративных и офшорных активов за границей. Последние, даже по самой консервативной оценке, превышают 2 триллиона долларов.

По оценке РИА ФАН, можно говорить о так называемом «путинском запасе», который необходим при тех условиях, в которых существует Россия – непростой климат и геополитические риски. При этом Запад традиционно недооценивает возможности нашей страны, делает вывод издание.

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