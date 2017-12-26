Путина сегодня выдвинут в президенты

Инициативная группа по выдвижению президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства 2018 года соберется сегодня в Москве, в историческом парке «Россия - моя история» на ВДНХ.

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Владимир Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции 14 декабря он уточнил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения. 19 декабря прошло заседание оргкомитета по подготовке заседания инициативной группы.

После проведения собрания группы кандидат не позднее 7 января должен будет лично обратиться в Центризбирком с ходатайством о регистрации группы и рядом других документов, которые комиссия рассматривает в течение пяти дней. В случае положительного решения ЦИК регистрирует уполномоченных группы и дает право на открытие специального счета в Сбербанке для финансирования кампании. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей избирателей, проживающих на его территории, сообщает ТАСС.

Первым лицом государства Владимир Путин стал 31 декабря 1999 года, когда по решению Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента Российской Федерации — в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку. Впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах.

