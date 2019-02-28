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Путина пригласили в гости девушки из конной полиции

28 Февраля 2019 в 17:01
Путина пригласили в гости девушки из конной полиции

Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел перспективные образцы оружия российского производства. Глава государств осмотрел их перед началом заседания коллегии министерства внутренних дел в здании МВД на Житной улице в столице РФ.

В ходе осмотра экспозиции вместе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым российский лидер получил приглашение в гости от девушек из конной и туристической полиции. Они предложили президенту приехать и посмотреть, как они несут службу в своих подразделениях.

Что касается экспонатов, то в этой части Владимира Путина, среди прочего, заинтересовали электрошокер-пистолет и перспективный образец нового армейского пистолета. Первый пятизарядный образец может поражать электрическим разрядом на расстоянии до шести метров, второй - уже прошёл государственные испытания.

Выступая на коллегии, Владимир Путин призвал МВД повысить раскрываемость преступлений, передает  RT. Президент обратил внимание на то, что в 2018 году, как и ранее, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым.


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