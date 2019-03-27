Путина называют на Востоке мудрым

Президента России Владимира Путина на Востоке называют мудрым. Такое заявление генеральный секретарь Всемирной исламской лиги, шейх Мохаммед Бин Абдул Карим аль-Исса сделал на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Он сообщил, что глава российского государства пользуется у его народа большим авторитетом.

Генсек сообщил, что Восток делает сейчас упор на тематику мира и согласия. Изучать этот вопрос планируется именно на примере России, поскольку она считается образцом такой модели.

Кроме того, Мохаммед аль-Исса рассказал, что российские мусульмане гордятся тем, что являются гражданами России и подчеркивают, что готовы приложить все усилия, чтобы сохранить в стране дух согласия.