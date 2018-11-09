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Путина наградили завязанным гвоздем

9 Ноября 2018 в 15:33
Путина наградили завязанным гвоздем

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину преподнесли в Казахстане завязанный в узел гвоздь и кнут - камчу. Произошло это на туристической выставке в городе Петропавловск, когда российский лидер и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев знакомились с экспозицией, отмечает RT.

Президентов встретил рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников, который рассказал, что в традициях силовой культуры Казахстана - дарить завязанные гвозди «уважаемым людям». Вслед за чем собственноручно связал по три гвоздя для Путина и Назарбаева.

Что касается кнута, то он, по словам президента Казахстана, применялся и на собраниях — «сначала клали камчу, а потом говорили речь».

Владимир Путин в Петропавловске примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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