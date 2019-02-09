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Путин может получить приглашение от Польши на празднование начала Второй мировой

9 Февраля 2019 в 13:12
Путин может получить приглашение от Польши на празднование начала Второй мировой

МИД Польши намерен рекомендовать президенту страны пригласить на мемориальные торжества, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил замглавы польского министерства иностранных дел МИД Бартош Чихоцкий в эфире радиостанции RMF 24.

«Да, конечно. Такой будет рекомендация МИД, когда канцелярия президента об этом спросит», - ответил дипломат на вопрос, должна ли Польша пригласить Путина на памятную церемонию.

Представитель МИД Польши также напомнил, что организатором мероприятия является президент Польши Анджей Дуда, который и будет принимать окончательное решение о приглашении иностранных гостей, - сообщает RT.

Ранее польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН рассуждал о роли Польши и России в контексте отношений с США и НАТО.

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