Путин займется разъяснением россиянам пенсионных изменений

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время сделать несколько заявлений, касающихся пенсионной реформы. Первое из них может прозвучать уже на следующей неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. По его данным, Путин расскажет, какие преимущества гражданам России дадут планируемые правительством изменения, отмечает Ura.ru.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ одобрила проведение референдума о пенсионной реформе. В последний референдум в России состоялся 25 апреля 1993 года. На него было вынесено четыре вопроса, в том числе о доверии к президенту Борису Ельцыну.