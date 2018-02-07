Путин заявил о лидерстве России в мировом спорте

Несмотря ни на какие внешние обстоятельства, Россия остается лидером в мировом спорте, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании в Красноярске. В среду, 7 февраля.



Он подчеркнул, что лидерство нашей страны вне «всяких сомнений», и на него не может повлиять ситуация вокруг российского спорта.

Президент РФ также указал на лидерство России в организации крупных спортивных мероприятий, отмечает RT. Путин подчеркнул, что все состязания по спорту, которые запланированы в стране, должны быть проведены на таком же высоком уровне, как Универсиада в Казани и Олимпиада в Сочи, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».