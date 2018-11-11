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Путин заявил о готовности России к диалогу с США

11 Ноября 2018 в 16:17
Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Россия готова к диалогу с США, в том числе по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Париже, куда прибыл с коротким официальным визитом по случаю празднования 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

Глава российского государства напомнил, что это не Москва инициировала выход из ДРСМД.

«В любом случае мы к диалогу готовы, это же не мы выходим из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее не на высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен», — сказал Путин в интервью RT France.

Пока что организовать российско-американский диалог на высшем уровне не получилось. На торжественной церемонии у Триумфальной арки в Париже Путин и Трамп успели только поздороваться. Российский лидер не исключил, что ему удастся пообщаться с американским коллегой за рабочим обедом у Макрона, а также на саммите G20 в Аргентине, пишет РИА Новости.

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