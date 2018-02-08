Путин заранее поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Консолидация мирового сообщества в борьбе с терроризмом, укрепление основ стратегической стабильности и отстаивание ключевой роли ООН в мировых делах. Такие задачи остаются приоритетными для российских дипломатов, отметил Владимир Путин в поздравлении в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. Послание президента РФ зачитал на праздничком собрании министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь трудиться творчески, с полной отдачей. Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества. От души желаю всем сотрудникам МИД новых свершений, а уважаемым ветеранам дипломатической службы — доброго здоровья, бодрости духа и долголетия», — говорится в поздравлении.

Как подчеркнул Владимир Путин, перед загранучреждениями России стоят масштабные задачи, связанные с выстраиванием равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми зарубежными партнерами.

Президент РФ также отметил, что в многовековой истории отечественной дипломатии немало блестящих побед и славных имён.