Путин заменил военные кафедры на учебные центры

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает замену военных кафедр в вузах на военные учебные центры, сообщает в пятницу, 3 августа, «Газета.Ru».

Согласно документу, , ряд существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах будет заменен на общий тип подразделений военной подготовки — военные учебные центры.

На сегодняшний день различные структуры военной подготовки функционируют в 87 российских высших учебных заведениях. В 34 учебных центрах готовят офицеров для контрактной службы. Кроме того, 83 военных кафедры готовят офицеров запаса по 150 специальностям и сержантов запаса по 90 специальностям.