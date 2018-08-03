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Путин заменил военные кафедры на учебные центры

3 Августа 2018 в 19:31
Путин заменил военные кафедры на учебные центры

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает замену военных кафедр в вузах на военные учебные центры, сообщает в пятницу, 3 августа, «Газета.Ru».

Согласно документу, , ряд существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах будет заменен на общий тип подразделений военной подготовки — военные учебные центры.

На сегодняшний день различные структуры военной подготовки функционируют в 87 российских высших учебных заведениях. В 34 учебных центрах готовят офицеров для контрактной службы. Кроме того, 83 военных кафедры готовят офицеров запаса по 150 специальностям и сержантов запаса по 90 специальностям.

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