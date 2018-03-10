Путин: Я никогда не скакал на медведе, но такие фото есть

Президент России Владимир Путин в интервью западным СМИ рассказал о своих фотографиях.

На вопрос журналистки NBC о снимках, где российский лидер изображен с голым торсом, Путин ответил, что фотографий у него много и они разные.

«Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», — признался Путин.

Также глава российского государства заявил, что видел коллажи, где он сидит верхом на медведе.

«Я видел свои фотографии, где скачу на медведе. Я никогда не скакал на медведе, но такие фото существуют», — заявил Путин.

В августе в интернете появились фото Путина без футболки на рыбалке в Туве. Такие фотографии с отдыха российского президента появлялись и раньше. На их основе было сделано немало коллажей, пишет RT.