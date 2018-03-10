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Путин: Я думаю о преемнике с 2000 годов

10 Марта 2018 в 13:23
Путин: Я думаю о преемнике с 2000 годов

Президент России Владимир Путин в беседе с западными журналистами признался, что с самого начала своего пребывания на посту главы государства думает о преемнике.

«Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом», - сказал Путин в беседе с  NBC

Он отметил, что его симпатии и антипатии к кому-то из возможных кандидатов не имеют никакого значения, потому что выбор будут делать граждане РФ.

Также российский лидер назвал «бредом» мнение западных аналитиков, что политики, пришедшие к власти после Путина, разрушат все, что он сделал за время своего президентства.

«Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений», - сказал президент и добавил, что многим в США хотелось бы видеть Россию в руинах, пишет РИА Новости.

Ранее Путин прокомментировал журналистам фотоколлажи, где он скачет на медведе.

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