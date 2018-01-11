Путин высказался за развитие дистанционного образования в России

Развивать дистанционное образование в России и делать его доступным считает необходимым президент страны Владимир Путин. Как передает РИА «Новости», об этом он заявил в парке «Зарядье», на встрече со школьниками-авторами лучших сочинений в номинации «Россия, устремленная в будущее» Всероссийского конкурса сочинений.



«Дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко, все шире и шире… Нам необходимо сделать это образование доступным, развивать современные технологии», - отметил глава государства.

Во встрече с президентом приняли участие 34 школьника, получившие это право в результате культурно-познавательных мероприятий, деловых и коммуникационных игр, организованных для 100 авторов лучших сочинений.