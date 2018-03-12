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Путин высказал слова соболезнования родным Олега Табакова

12 Марта 2018 в 17:52
Путин высказал слова соболезнования родным Олега Табакова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова.

«Путину сообщили о прискорбной новости — кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников», —сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Актер, художественный руководитель МХТ им. Чехова и театра «Табакерка» Олег Табаков умер 12 марта после продолжительной болезни. Ему было 82 года. Прощание с ним пройдет в МХТ им. Чехова, сообщили в пресс-службе театра. О дате и времени, а также месте похорон будет сообщено дополнительно.

 

 

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