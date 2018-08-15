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Путин выразил соболезнования родным Успенского

15 Августа 2018 в 10:59
Путин выразил соболезнования родным Успенского

Телеграмму с соболезнованиями родным писателя Эдуарда Успенского, который умер в Москве в возрасте 80 лет, направил Владимир Путин. Как отмечают «Известия», об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В её тексте отмечается, что на «героях этого знаменитого писателя выросло не одно поколение россиян и впитало в себя то добро, которое несли эти герои».

Эдуард Успенский скончался поздно вечером 14 августа, напоминают Дни.ру. Автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и других известных произведений страдал от онкологического заболевания.

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