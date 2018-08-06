Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с землетрясением

Владимир Путин в связи с многочисленными жертвами землетрясения выразил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо. Как пишет Газета.ру, соответствующая телеграмма президента России была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате подземных толчков в Ломбоке и на Бали. По последним данным, число погибших из-за землетрясения в Индонезии превысило 90 человек.

Как отмечает «Свободная пресса», на острове Ломбок из-за сейсмической активности полностью или частично разрушены многочисленные здания.