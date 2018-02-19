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Путин выделил 8 миллиардов для нужд НКО

19 Февраля 2018 в 18:58
Путин выделил 8 миллиардов для нужд НКО

Российский лидер Владимир Путин выделил восемь миллиардов рублей некоммерческим неправительственным организациям на социально значимые проекты. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства направлены на два конкурса среди НКО, которые будут проведены до 14 декабря. В них организации представят проекты в сфере социальной поддержки, защиты прав человека и развития институтов гражданского общества.

Напомним, что выделенная сумма на один миллиард больше, чем в прошлом году.

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