Путин встретится с главными редакторами

Сегодня, в преддверии Дня российской печати Владимир Путин встретится с руководителями отечественных печатных СМИ и информационных агентств.



В ходе беседы, которая пройдет в редакции газеты «Комсомольская правда», планируется обсудить актуальные вопросы отрасли, передает ТАСС.

День российской печати (13 января) был учрежден в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты «Ведомости», впервые вышедшей в свет 13 января 1703 года.