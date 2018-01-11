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Путин встретится с главными редакторами

11 Января 2018 в 00:15
Путин встретится с главными редакторами

Сегодня, в преддверии Дня российской печати Владимир Путин встретится с руководителями отечественных печатных СМИ и информационных агентств.

В ходе беседы, которая пройдет в редакции газеты «Комсомольская правда», планируется обсудить актуальные вопросы отрасли, передает ТАСС.

День российской печати (13 января) был учрежден в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты «Ведомости», впервые вышедшей в свет 13 января 1703 года.

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