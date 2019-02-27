Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну

Президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя России участнику специальной операции в Афганистане Владимиру Ковтуну, передает ТАСС.Ковтун воевал в Афганистане в составе 186 отдельного отряда специального назначения ГРУ Генерального штаба вооруженных сил СССР. В 1987 году разведгруппа под командованием старшего лейтенанта Ковтуна сумела захватить переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер» производства США, а также документацию на него.

Это дало возможность советским военным специалистам принять целенаправленные контрмеры для снижения уязвимости боевых вертолётов в Афганистане, которые чаще всего становились целью данным ПЗРК в руках душманов.