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Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну

27 Февраля 2019 в 21:45
Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну
Президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя России участнику специальной операции в Афганистане Владимиру Ковтуну, передает ТАСС.

Ковтун воевал в Афганистане в составе 186 отдельного отряда специального назначения ГРУ Генерального штаба вооруженных сил СССР. В 1987 году разведгруппа под командованием старшего лейтенанта Ковтуна сумела захватить переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер» производства США, а также документацию на него.

Это дало возможность советским военным специалистам принять целенаправленные контрмеры для снижения уязвимости боевых вертолётов в Афганистане, которые чаще всего становились целью данным ПЗРК в руках душманов.

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