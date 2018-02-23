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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

23 Февраля 2018 в 12:38
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Президент РФ Владимир Путин 23 февраля принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Венок с лентой в цветах российского флага у вечного огня установили военнослужащие президентского полка. На ленте есть надпись: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

Путин подошел к венку с букетом гвоздик в руках, расправил ленты и на несколько мгновений задержался, отдавая дань уважения всем погибшим защитникам Родины. Цветы глава государства возложил к каждой стеле города-героя у Кремлевской стены, пишет РИА Новости.

В торжественной церемонии также приняли участие ветераны и члены правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев, члены Совфеда и депутаты Госдумы.

 

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