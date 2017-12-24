Путин в понедельник встретится с руководством Госдумы и Совфеда

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, проведет встречу с руководством нижней и верхней палат российского парламента. Об том сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметил, что на встрече с парламентариями глава государства подведет итоги деятельности Госдумы и Совфеда в уходящем году. Также будет уделено внимание рассмотрению актуальных вопросов законотворческой деятельности и определены приоритетные задачи на предстоящий год.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал речь президента на съезде «Единой России», отметив, что главным посылом парламенту было «не бронзоветь».