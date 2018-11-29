Путин увековечил память о Говорухине

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти кинорежиссера, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислава Говорухина. Об этом российский лидер проинформировал на встрече с членами Центрального штаба ОНФ, сообщает RT. Путин отметил, что Говорухин многое сделал для становления ОНФ.

Станислав Говорухин умер в июне 2018 года, ему было 82 года, напоминает Ura.ru. После себя он оставил фильмы, которые стали классикой советского и российского кинематографа: «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят».

Ранее в эфире НСН Народный артист России Валентин Гафт отметил профессионализм Станислава Говорухина, его честность и смелость в работе.

