Путин утвердил повышение НДС до 20%

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов, передает ТАСС.

Льготы по НДС при этом сохраняются. На 2019-2024 годы продлеваются и льготные тарифы страховых взносов для социально ориентированных НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% и установление тарифа страховых взносов для основной категории плательщиков в Пенсионный фонд в размере 22%.

Налог на добавленную стоимость — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.