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Путин утвердил госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы

24 Января 2018 в 19:40
Путин утвердил госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы

Утверждена новая госпрограмма вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил президент России Владимир Путин во время визита на «Объединенную двигателестроительную корпорацию - Уфимское моторостроительное производственное объединение».

«Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный заказ до 2027 года», - сказал глава государства.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс будет работать «стабильно и ритмично».

Ранее Путин заявлял, что в ГПВ будет сделан акцент на высокоточных вооружениях, беспилотных ударных комплексах, средствах индивидуальной экипировки солдат, новейших системах разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны сообщали, что всего на реализацию ГПВ до 2027 года предусмотрено 20 трлн рублей.

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