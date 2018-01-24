Путин утвердил госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы

Утверждена новая госпрограмма вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил президент России Владимир Путин во время визита на «Объединенную двигателестроительную корпорацию - Уфимское моторостроительное производственное объединение».

«Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный заказ до 2027 года», - сказал глава государства.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс будет работать «стабильно и ритмично».

Ранее Путин заявлял, что в ГПВ будет сделан акцент на высокоточных вооружениях, беспилотных ударных комплексах, средствах индивидуальной экипировки солдат, новейших системах разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны сообщали, что всего на реализацию ГПВ до 2027 года предусмотрено 20 трлн рублей.

