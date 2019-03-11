Путин утвердил госполитику по химической и биологической безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности. В документе речь идет о периоде до 2025 года и дальнейшей перспективе, сообщает RT.

Политика, которая будет проводиться государством в этом направлении, является частью системы государственного управления в сфере национальной безопасности. Она будет включать в себя ряд правовых, военных, финансовых и медико-биологических мер, которые направлены на защиту населения и окружающей среды от негативного воздействия химических и биологических веществ. В документе речь также идет о предотвращении возможных угроз.

Среди основных угроз названы широкое использование веществ с высокой токсичностью, наличие большого числа выведенных из эксплуатации потенциально опасных химических объектов, модификация свойств и форм патогенных биоагентов, появление новых инфекций и другие.