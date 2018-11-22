Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

Путин уступил в рейтинге популярности среди граждан своей страны только Си Цзиньпину

22 Ноября 2018 в 19:55
Путин уступил в рейтинге популярности среди граждан своей страны только Си Цзиньпину

Эксперты итальянского Института Милтона Фридмана (Istituto Milton Friedman) выяснили, что мировых лидеров-глобалистов одобряют на международном уровне, но критикуют в их собственных странах. К таким относится, например, президент Франции Эммануэль Макрон, который получает очень низкий уровень одобрения у себя на родине и очень высокую оценку на мировом уровне, пишут inosmi.ru.

В то же время рейтинг популярности среди собственных граждан возглавили председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент США Дональд Трамп. В исследовании отмечается, что, пользуясь высоким уровнем одобрения у граждан своей страны, Путин имеет возможность сосредоточиться на внешней политике, чтобы нарастить влияние России в мире.

Ранее президент Центра политтехнологий Борис Макаренко в эфире НСН объяснил, почему, согласно опросу ВЦИОМ, 61% россиян возлагают на Владимира Путина ответственность за проблемы. При этом, по словам эксперта, ожидать падения рейтинга доверия президенту не стоит. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.