Среда
18 июля
USD 62.44
EUR 73.24
Горячие новости

Путин упразднил ЗАТО город Шиханы

17 Июля 2018 в 23:19
Путин упразднил ЗАТО город Шиханы

Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования город Шиханы в Саратовской области.

В городе Шиханы находится Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Несколько раз (в 1980—1990-х гг.) Институт и посёлок посещали иностранные делегации стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия.

По неподтверждённой информации «The Times» со ссылкой на предположения британской разведки, в лабораториях военной научно-исследовательской базы в Шиханах якобы было произведено боевое-отравляющее вещество А-234 («Новичок»), которым 4 марта были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.