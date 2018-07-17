Путин упразднил ЗАТО город Шиханы

Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования город Шиханы в Саратовской области.

В городе Шиханы находится Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Несколько раз (в 1980—1990-х гг.) Институт и посёлок посещали иностранные делегации стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия.

По неподтверждённой информации «The Times» со ссылкой на предположения британской разведки, в лабораториях военной научно-исследовательской базы в Шиханах якобы было произведено боевое-отравляющее вещество А-234 («Новичок»), которым 4 марта были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.