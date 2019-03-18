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Путин уличил Запад в необоснованном притеснении крымчан

18 Марта 2019 в 19:12
Путин уличил Запад в необоснованном притеснении крымчан

Президент РФ Владимир Путин уличил запад в непонимании принципов демократии. Президент на встрече с представителями общественности Франции в Симферополе выразил удивление в связи с ограничением прав жителей Крыма на передвижение по миру после референдума о воссоединении с Россией, передает ТАСС.

Жители полуострова не могут получить визы Соединённых Штатов Америки и стран Евросоюза по российским загранпаспортам, а только по украинским документам в этой стране. В связи с этим Путин отметил, что многие в мире говорят об аннексии Крыма, игнорируя факт проведения референдума.

Если это сделано было помимо воли людей, за что их наказывают, задался президент риторическим вопросом. Если же, по его словам, они действительно проголосовали за воссоединение с Россией, это их волеизъявление. За это их тоже невозможно наказывать, если уважать принципы демократии, подчеркнул Владимир Путин.

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