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Putin Team 23 февраля организовало соревнования в трёх городах России

23 Февраля 2018 в 20:19
Putin Team 23 февраля организовало соревнования в трёх городах России
Фото: пресс-служба Putin team

Спортивные соревнования, организованные общественным движением Putin Team, прошли 23 февраля в Екатеринбурге, Тюмени и Казани.

Участники турниров продемонстрировали уровень своей физической подготовки, А самые сильные и ловкие получили памятные подарки. В общей сложности в соревнованиях приняли участие не менее 1500 человек.

Напомним, Putin Team – неформальное общественное движение, созданное известным российским хоккеистом Александром Овечкиным. Целью движения является объединение людей, желающих поддержать президента страны Владимира Путина.

В движение уже вступили много известные российские спортсмены, актеры и музыканты.

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