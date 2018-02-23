Putin Team 23 февраля организовало соревнования в трёх городах России

Фото: пресс-служба Putin team

Спортивные соревнования, организованные общественным движением Putin Team, прошли 23 февраля в Екатеринбурге, Тюмени и Казани.



Участники турниров продемонстрировали уровень своей физической подготовки, А самые сильные и ловкие получили памятные подарки. В общей сложности в соревнованиях приняли участие не менее 1500 человек.

Напомним, Putin Team – неформальное общественное движение, созданное известным российским хоккеистом Александром Овечкиным. Целью движения является объединение людей, желающих поддержать президента страны Владимира Путина.

В движение уже вступили много известные российские спортсмены, актеры и музыканты.