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Путин сыграл в ночной хоккей на Красной площади

23 Декабря 2017 в 11:48
Путин сыграл в ночной хоккей на Красной площади
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в пятницу поздно вечером принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Об этом говорится на сайте Кремля.

Вместе с президентом на лед вышел министр обороны Сергей Шойну, саксофонист Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов и другие прославленные спортсмены.

Напомним, Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе главы государства и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее главная задача – привлечение взрослых россиян к спорту и популяризация в стране хоккея с шайбой.

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