Путин: США постоянно вмешиваются в наши выборы и даже не отрицают этого

Вашингтон постоянно вмешивается в политическую жизнь других государств, в том числе России, при этом даже не отрицает своего вмешательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью западным СМИ.

«Мы представителям США говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают», — сказал Путин NBC News.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не вмешивалась в американские выборы, потому что у нее есть принципы.

«Наш принцип – никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. Поэтому мы не вмешиваемся в дела других и не ставим перед собой такую цель, как вмешательство в выборы. Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью?», — заявил Путин.

Ответственность за испорченные российско-американские отношения глава государства возложил на США, пишет Газета.ру